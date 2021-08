Affronta la "Via del buco" sul Lagazuoi con la sorella, ma sbagliano percorso: scivola e muore

BELLUNO - Un alpinista milanese 48enne è morto mentre affrontava la "Via del buco" sul Lagazuoi sopra Cortina d'Ampezzo (Belluno). L'incidente si è verificato ieri, ma la notizia è stata resa nota oggi, venerdì 27 agosto, con l'allarme dato dalla sorella che era in parete con lui e che è rimasta illesa. L'uomo caduto nel tardo pomeriggio non era visibile da parte della sorella e gli stessi addetti del Soccorso alpino, nonostante l'ausilio dell'elicottero dei sanitari del Suem 118, non sono riusciti ad individuarli anche perchè le condizioni meteo erano avverse. I soccorritori, si sono così calati dall'alto. Hanno raggiunto la donna mettendo la in salvo. Poi individuato il corpo del 48enne ne hanno recuperato la salma. Secondo una prima ricostruzione l'incidente si sarebbe verificato dopo che i due, sbagliato itinerario di ascesa, cercavano di tornare sul corretto tracciato della via. Alle operazioni ha preso parte il Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.