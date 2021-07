Colpito da una scarica di sassi in parete, alpinista ferito sui Lastoni di Formin

SAN VITO DI CADORE - Alpinista travolto da una scarica di sassi rimane ferito e chiede aiuto. Attorno alle 14.15 la Centrale del Suem è stata allertata per un alpinista, che aveva riportato un trauma alla mano colpito da una scarica di sassi, mentre stava scalando la Via Love my dog, sui Lastoni di Formin. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è quindi intervenuto e dopo aver individuato L.O.R., 35 anni, belga, che faceva parte di una cordata di tre scalatori, lo ha recuperato calando il tecnico di elisoccorso, con un verricello di 25 metri. L'infortunato è stato accompagnato all'ospedale di Belluno.