CESIOMAGGIORE - Penne nere cesioline in lutto per la morte di Renzo De Lazzer ex capogruppo degli alpini di Pez di Cesiomaggiore deceduto all’età di 75 anni. Il funerale dell’alpino che “è andato avanti” martedì, si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Pez. Renzo De Lazzer lascia la moglie Nives e la sorella Ernestina. Da parte della famiglia De Lazzer arriva un particolare ringraziamento aglin alpini di Pez.