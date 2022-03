BELLUNO - È giovane, è intraprendente e coraggiosa ed è una donna alpina del Settimo alpini. Camilla Faustini, classe 1995, capelli biondi, viso spruzzato di lentiggini e una gran dose di tenacia, è la prima donna ad aver conseguito la qualifica di operatore al combattimento di montagna. E ne va fiera. Dietro il sorriso pacato e sotto il cappello con la penna nera, infatti, la ventiseienne cela una passione e un rigore che l'hanno portata a vincere sui colleghi uomini nel corso di addestramento al combattimento in quota nel quale ha sbaragliato tutti gli altri e ottenuto il primo posto assoluto. Nel Settimo alpini dal 2015, la ragazza è socia della sezione Ana di Brescia dove è apprezzata e sostenuta.



LA TESTIMONIANZA

«È strano che una donna arrivi davanti ad un gruppo di uomini in una disciplina come questa commenta Camilla in un video dell'Alpino settimanale televisivo, riferendosi alle prove svoltesi in quota, in ambiente impervio e con la neve -, ma i miei colleghi sono stati contenti del mio risultato e, per quanto mi riguarda, è stato un momento importante di crescita personale». Dopo il superamento dei corsi di roccia e di sci, solo gli otto migliori di ogni reggimento possono accedere alle dure operazioni previste dal Mountain Warfare e tra loro c'era Camilla che, insieme al resto del gruppo, ha affrontato nel modo migliore il rigido addestramento invernale di 4 settimane tra il Tarvisiano in Friuli e il Passo Tonale nel Bresciano ottenendo il primo posto assoluto e sbaragliando i colleghi uomini. D'altra parte la giovane bresciana ne ha di esperienza sulle spalle. Dal 2015 in poi ha messo in fila numerose missioni sul suolo nazionale come il Modulo K a Brunico, sì, ma anche all'estero come in Libano nel 2018 e come quella in Lettonia nel 2021. E così sarà anche in futuro, perché la penna nera vuole crescere all'interno del corpo degli alpini, raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi nel ricordo del nonno mai conosciuto, anche lui penna nera, al quale vuole rendere omaggio con la sua attività.



PARI OPPORTUNITÀ

Un esempio per tutti, Camilla, una storia che parla davvero di pari opportunità e di uguaglianza al di là dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e che spinge a riflettere, oggi, su quanto abbia ancora senso definire una professione da uomini. «Mio nonno durante la leva era parte del corpo degli alpini spiega e io voglio rendergli omaggio, visto anche che non l'ho mai conosciuto. Voglio ottenere il brevetto alfieri e poi diventare istruttore di alpinismo e di sci. Faccio parte dell'Ana, le mie sezioni mi hanno sempre supportata e sostenuta per tutto il percorso».