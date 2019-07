Frana di Schiucaz: gli sfollati ora rientrano nelle loro case

di Marco D'Incà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È questione di giorni, forse solo di ore. Poi gli abitanti di Schiucaz potranno rientrare nelle loro abitazioni. E riprendere definitivamente in mano la vita di sempre. Era il 12 maggio scorso, quando i diciassette abitanti del piccolo borgo sono stati costretti a fuggire, lasciandosi alle spalle non solo le proprie case, ma una quotidianità contraddistinta da affetti, ricordi preziosi, comodità. Ebbene, a distanza di due mesi scarsi, l’incubo è finito. E le diciassette anime del paesino potranno togliersi di dosso l’etichetta di “sfollati”. Da domani, o più probabilmente da giovedì (in ogni caso, entro la fine di questa settimana), saranno solo dei semplici e normali cittadini.