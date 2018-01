Cede la strada in centro: una voragine sull'asfalto

di Marco D'Incà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Il parcheggio davanti al bar Roma, a Puos in comune di Alpago, sprofonda. Una voragine creatasi sotto la furia dell’acqua che scorre sottoterra. Per scongiurare ogni pericolo, l’area è stata subito transennata. La causa del problema? Affonda le radici nel passato. Perché in quella zona scorreva il vecchio canale di Puos, poi tombinato. E proprio la presenza della roggia, unita al passare del tempo e agli agenti atmosferici, ha prodotto l’avvallamento di una porzione del terreno. Il consigliere di minoranza, Massimo Bortoluzzi, invita ad andare a fondo della questione: «Se il canale è pieno e non riceve più acqua, in futuro potrebbero esserci dei problemi per la piazza di Puos».