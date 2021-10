Alpago, eletto il nuovo sindaco: è Alberto Peterle con il 30,37%

ALPAGO (BELLUNO) - Anche il comune di Alpago ha scelto il nuovo sindaco, si tratta di Alberto Peterle che ha ottenuto 1.061 voti, raggiungendo il 30,37%. Peterle faceva parte della precedente amministrazione e ha avuto anche l’appoggio della Lega. L’aspetto originale è che Peterle non è leghista e che Massimo Bortoluzzi, l’esponente della Lega che sedeva in consiglio comunale e che è anche vicepresidente della Provincia, non ha appoggiato la scelta del suo partito e si è candidato con una propria lista, attirandosi le ire di parte della compagine di Salvini.