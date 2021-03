Incendio in un'azienda di stoccaggio rifiuti in Alpago Foto

ALPAGO - Poco dopo le 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti a in via dell’ industria Pieve D’Alpago, nel Bellunese, per l’incendio divampato all’interno di un’azienda adibita a stoccaggio e smistamento di rifiuti per riciclaggio: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Belluno e Pieve d’Alpago con 2 autopompe, un’autobotte, un’autoscala, un carro aria, il carro schiuma 25 operatori tra personale permanente e volontario, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme ad una parte di capannone di circa 150 mq su 1200. Le cause dell’incendio, divampato durante la risoluzione di volume di alcuni imballi, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Nessun danno alla struttura del capannone. Sul posto anche personale dell’Arpav. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate alle 17:30.