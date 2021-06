ALPAGO - Passione per il mestiere, voglia di dare un punto di ritrovo ai piccoli paesi e coraggio di investire in tempi non certo buoni per i locali pubblici, reduci da una bastonata senza precedenti. Riccardo Sitran, già titolare del bar cooperativa di Tignes, denominato Barrick, ieri ha tagliato il nastro del suo secondo locale, il Bricky Bar “Angolo del vino”. Durante i mesi di chiusura, infatti, anziché arretrare, ha pensato di espandersi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati