BELLUNO - Impianti di risalita chiusi per il vento e piante a terra un po' in tutta la provincia. Allerta meteo oggi, 4 febbraio, nel Bellunese, dove soprattutto da mezzogirono in poi, si sono avvertite forti raffiche di vento, non solo in quota ma anche nelle valli. La conseguenza è di segnali volati, alberi e rami a terra, e in qualche caso addirittura tegole e pezzi di comignoli con superlavoro per i vigili del fuoco, impegnati in una decina di interventi.



Le previsioni dell'Arpav avevano annunciato l'arrivo delle raffiche di Föhn, e per domani annunciano una situazione ancora più pesante, con raffiche di oltre 100 chilometri all'ora nellle valli. Per precauzione da stamane chiusi impianti di risalita sulle piste ra Arabba e Cortina: in particolare l'impianto di Fedare verso le 5 Torri (comune di Colle Santa Lucia), la funivia del Lagazuoi e quella della Marmolada