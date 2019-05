​Addio piste da sci senza neve: arriva il laghetto per cannoni

di Raffella Gabrieli

ALLEGHE - Avrà una capienza di 70mila metri cubi di acqua, sarà realizzato a quota 1.900 metri e avrà un costo di 6 milioni di euro. Questi, a grandi linee, gli elementi principali del progetto di bacino artificiale che potrebbe essere realizzato nel giro di un paio di anni. L'obiettivo è l'innevamento delle piste del comprensorio del Civetta nelle stagioni avare di neve. Ma servirà anche ad alimentare le malghe della zona e come serbatoio a uso antincendio. La parte estetica avrà naturalmente la sua parte: in estate, infatti, apparirà come un ameno laghetto in quota.