ALLEGHE - Poteva avere conseguenze veramente disastrose l'incendio che si è sviluppato ieri notte in un'abitazione di Corso Italia ad Alleghe.

LA FREDDEZZA È stata evitata la tragedia solo per la prontezza di una ragazza che a quell'ora, circa l'una, transitando sulla strada Regionale 203 Agordina ha notato che dall'ultimo piano di un edificio, versante Rocca, stavano sprigionandosi delle fiamme. Non ha avuto un attimo di esitazione: ha fermato l'auto a bordo strada, ha suonato il campanello svegliando la famiglia che stava dormendo avvertendo tutti del rogo che stava sviluppandosi al quarto piano. Sono stati attimi di concitazione, tra la paura di non riuscire a salvarsi e la consapevolezza di aver rischiato la tragedia.

LA CORSA Poi, quando la giovane ha avuto la certezza che tutti erano svegli e che i soccorsi erano stati allertati, è risalita in auto e si è allontanata nella notte. Pochi minuti di un'attesa che è sembrata infinita, poi il buio è stato squarciato dalle luci blu dei lampeggianti dei camion dei vigili del fuoco che hanno subito cercato di domare e circoscrivere l'incendio: la casa si sviluppa su quattro livelli e solo l'ultimo piano ha riportato i danni del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Agordo, Belluno e con i volontari di Caprile, Colle Santa Lucia, Canale d'Agordo con 2 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala e 20 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno coinvolto sopratutto il sottotetto adibito a deposito e la copertura dell'abitazione.

I DANNI Danni di percolamento, per la grande quantità di acqua che è stata usata per spegnere le fiamme, si sono verificati ai piani inferiori. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate ieri mattina intorno alle 8. «Questa volta il casuale passaggio di una ragazza e la sua prontezza di spirito - spiega il sindaco di Alleghe Danilo De Toni- ha evitato conseguenze peggiori, sarebbe stato un dramma visto che intorno ci sono molte case rivestite di legno che potevano facilmente essere attaccate dalle fiamme; invece i soccorsi sono stati chiamati in tempo».

