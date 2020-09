Piantagione di "maria" in giardino: 46enne denunciato per spaccio

ALLEGHE - Aveva 6 piante di cannabis in giardino e faceva la spola verso le principali piazze di spaccio. Viaggi d'affari per rifornire i grossisti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Caprile Bellunese che al termine delle indagini lo hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Si tratta di un 46enne agordino, residente ad Alleghe. Nei suoi confronti venivano sequestrate sei piante di circa 2 metri coltivate in grossi vasi. I carabinieri opo essere stati informati che l'uomo era stato controllato più volte in altre province ( soprattutto Padova) in zone dedite solitamente all attivita illecita , hanno cominciato a monitorare sia il soggetto che l abitazione notando in una zona seminascosta la rigogliosa vegetazione procedendo quindi alla perquisizione e al sequestro Ultimo aggiornamento: 11:38