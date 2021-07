Bloccati sul Civetta dopo una notte di pioggia, recuperati dall'elicottero nella nebbia

ALLEGHE - Due alpinisti bloccati in parete dopo una notte di pioggia e la nebbia che ostacola l'avvicinamento dell'elicottero. È stato un intervento impegnativo quello che questa mattina, giovedì 8 luglio, ha permesso il recupero di una cordata, colpita dal temporale sul 24° tiro della Via Colonne d'Ercole alla Punta Tissi sul Civetta. L'allarme era scattato nella notte, quando attorno all'una i due scalatori avevano contattato il 118, fradici e infreddoliti. Dopo aver organizzato la missione nella notte, questa mattina alle 6.20 il Pelikan di Bolzano ha imbarcato il tecnico di elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore ed è volato verso la parete nord ovest del Civetta. Purtroppo la nebbia non ha permesso l'avvicinamento dell'eliambulanza fino alle 8.30 circa, quando è stato possibile salire in volo sopra la cengia, dove i due alpinisti avevano bivaccato, e calare il tecnico con un verricello di 50 metri.

APPROFONDIMENTI VIDEO Il recupero degli alpinisti bloccati tutta la notte sul Civetta

Le nubi si sono richiuse appena il soccorritore e uno dei due scalatori si stavano allontanando con il verricello e, grazie alla bravura di pilota e tecnico aeronautico, il Pelikan è rientrato al Rifugio Tissi. Poiché la nebbia si alzava e richiudeva in tempi brevissimi, l'equipaggio ha atteso una ventina di minuti, finché si è presentata un'apertura tale da permettere il decollo e il recupero del secondo alpinista, avvenuto con le stesse modalità. Ai due scalatori, che stavano bene, il gestore del Tissi ha fornito abbigliamento asciutto e dato bevande calde. Il Pelikan è rientrato alla base e, passato un altro breve temporale, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato al Rifugio per imbarcare il proprio tecnico di elisoccorso.