BELLUNO - Baby boom in Pediatria del San Martino. Non relativo alle nascite, ma agli accessi. La dice lunga solo il dato di novembre (comprensivo di Pieve di Cadore): + 34% rispetto allo stesso mese del 2021. In particolare: nel 2019 tra Belluno e Pieve si erano contati 241 accessi, nel 2021 un po’ di più: 255. Il botto nel 2022, salendo a 341. Non va meglio il confronto tra i numeri relativi ai 60 giorni, ottobre più novembre: + 38% rispetto agli stessi due mesi del 2021.

IL BOOM

Gli anni precedenti? È il primario della Pediatria del San Martino, Stefano Marzini a rispondere: «L’aumento si aggirava su un +6%. Sta di fatto che un aumento così non si era mai visto». Mamme e papà hanno portato i piccoli per una visita in ospedale per vari motivi: nel 95% dei casi si tratta di infezioni virali, a volte causati da più virus. «Certo si tratta di un’influenza molto più virulenta del solito - precisa Manzini – la febbre è alta per vari giorni, con tosse anche per settimane. Ad essere colpiti sono sia i bambini piccolissimi che quelli di 12 anni».

I RICOVERI

Nell’ultimo fine settimana il picco, con 25 accessi. Ieri i ricoverati erano otto: il più piccolo ha 28 giorni, il più grandicello 12. Sono qui per bronchiolite, forte sinusite, convulsione febbrile, influenza, polmonite. Il primario coglie l’occasione del San Nicolò, arrivato ieri per portare doni ai ricoverati, per lanciare un appello: «Chiedo ai genitori di non intasare il Pronto Soccorso per avere una seconda opinione sul bambino che è già stato visitato dal pediatra di libera scelta».

Quindi un consiglio a chi ha bambini influenzati: «Idratazione con bevande appetibili, abbassamento della temperatura con antipiretici e dieta leggera».

INFLUENZA PER TUTTI

Una cosa è certa, da qualche settimana scuole primarie e asili nido sono decimati. Bambini, ma pure maestre. La febbre alta, tosse e naso che cola, infatti, sta mettendo alla prova pure gli adulti. In tanti a letto nell’ultimo mese: intere famiglie con febbre a 39. A dare lo stato dell’arte è Sandro Cinquetti, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica. «Stiamo registrando un aumento di casi di influenza - spiega -. La sorveglianza epidemiologica ci dà un’evidenza: in questo momento la maggior parte delle influenze deriva da alcuni ceppi che sono ben rappresentati all’interno dei vaccini utilizzati».

LA PREVENZIONE

Il vaccino in uso risulta, quindi, efficace nel prevenire l’infezione e la malattia grave. A ricordare che la vaccinazione è raccomandata ai soggetti fragili, agli over 60 e ai bambini sotto i sei anni è Nahuel Fiorito, medico del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ulss Dolomiti. «I dati di sorveglianza Influnet indicano che l’incidenza delle Ili (sindromi simil-influenzali) riguarda in particolare la fascia 0-4 (44,2 casi su 1000 abitanti) e 5-14 (36,1 casi su 1000 abitanti)». Intanto sono stai iniettati 28mila vaccini antinfluenzali.

AGGIORNAMENTO COVID

E mentre l’influenza costringe a letto migliaia di bellunesi, il covid resta stabile. Ma il problema è che i primi sintomi sono molto simili e all’inizio del contagio per il malcapitato non sempre è facile distinguere i due virus. Dal report dell’Ulss diffuso ieri emerge che nella settimana tra il 28 novembre e il 4 dicembre si evidenzia che ad essere colpita maggiormente è la fascia di persone tra i 45 e i 64 anni. Chi si ammala meno? Over 85 e chi ha tra i 15 e i 24 anni. Attualmente sono ricoverati 38 pazienti in area non critica, di cui 13 per un motivo “no Covid”. Una persona è in terapia intensiva, sette in ospedale di comunità. Due i decessi registrati a causa del Covid: una donna di 97 anni e un uomo d 78. Nell’ultima settimana, inoltre, sono stati somministrati 2 trattamenti con anticorpi monoclonali da parte dell’Unità di malattie infettiva di Belluno, per un totale di 528 dosi complessive. Sono stati anche prescritti 7 trattamenti con farmaco antivirale per un totale di 536 trattamenti.