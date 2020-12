Allagamenti e paura alla Casa di riposo di Puos d'Alpago

Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro dalle prime ore di oggi, domenica 6 dicembre, per mettere in sicurezza la Casa di riposo di Puos d'Alpago. Le intense piogge e l'esondazione di alcuni torrenti stanno creando gravi problemi in tutto l'Alpago. Nella casa di riposo l'acqua ha completamente invaso il locale caldaie della struttura mandando fuori uso il riscaldamento e l'impianto elettrico.

Sul posto è arrivato anche l'assessore Regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. In questi minuti sono in corso le valutazioni su come intervenire qualora non fosse possibile ripristinare in fretta l'impianto e l'energia elettrica.

Da venerdì la provincia di Belluno è investita dal maltempo che ha creato gravi problemi soprattutto sul fronte della viabilità.

