Aliante scomparso: si è schiantato sopra il monte Serva. Morto il pilota

BELLUNO/TREVISO - Ritrovato l'aliante decollato ieri dall'aviosuperfice di Belluno e non rientrato alla base , dove era atteso qualche ora più tardi. I resti del velivolo e il corpo senza vita del pilota trevigiano -- sono stati individuati sopra il monte Serva, non lontano dall'aeroporto da dove il velivolo era partito e dove sarebbe dovuto riatterrare.L'allarme era scattato ieri verso le 18.30, quando all'Aeroclub Arturo Dell'Oro hanno capito che doveva essere accaduto qualcosa. Il cellulare del pilota, contattato più volte per avere notizie, suonava a vuoto. Impossibile raggiungerlo sulla frequenza della radio essendo stata cambiata, come da prassi, una volta uscito dall'area aeroportuale.