BELLUNO - Si susseguono gli interventi in montagna, in questi giorni, per aiutare persone che si ritrovano bloccate nella neve, spesso senza l'equipaggiamento adatto, e chiamano il soccorso alpino, che va a recuperarle, a piedi o con l'elicottero. Così la stagione estiva, solitamente carica di impegni per i soccorritori, si sta anticipando, con un notevole aggravio.

LA NEVE

«In tutta la parte alta della montagna bellunese c'è ancora neve, per questo strano inverno, che si è allungato sino all'estate - commenta Alex Barattin, a capo della delegazione Dolomiti Bellunesi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - e questa situazione non è finita: anche se le temperature si alzeranno, avremo queste condizioni di innevamento, soprattutto sui versanti a nord, ancora per quindici, forse venti giorni. La nostra mente è già orientata all'estate, ma in quota persistono ancora condizioni particolari di innevamento. Il manto nevoso è particolare: in superficie è incoerente, si affonda, ma sotto è gelato e scivoloso, quindi è oltremodo pericoloso, se affrontato senza l'attrezzatura adeguata. Serve una piccozza, serve i ramponi, quelli veri, da montagna, non le catenelle, adatte a camminare sulle strade silvo pastorali, con pendenze limitate, sino a 15 gradi. Non vanno mai usate in montagna, per fare alpinismo».

I CONSIGLI

Barattin fornisce altri consigli: «Non facciamoci ingannare dai canali ripidi, anche se c'è poca neve, per qualche metro soltanto: possono essere mortali, possono farci precipitare. Non facciamo errate valutazioni». Guardando all'estate che si avvicina, ma in montagna non è ancora arrivata, il soccorritore aggiunge: «Attenti al meteo, che è ballerino. In cielo ci sono cumuli già al mattino, talora addirittura nevischio in quota. La situazione andrà a stabilizzarsi, con l'anticiclone, ma bisogna sempre fare attenzione. Soprattutto si devono seguire bene le previsioni: per la nostra zona, il bollettino più dettagliato è quello di Arpav Veneto, con i previsori che conoscono bene il territorio e sanno indicare le variazioni fra mattino e pomeriggio. È sempre meglio anticipare l'uscita, partire presto al mattino, pranzare in rifugio, rientrare nel pomeriggio, senza attardarsi». Un discorso a parte va fatto per l'attrezzatura, l'equipaggiamento: «Portiamo nello zaino il kit di pronto soccorso; il telo termico; del disinfettante; una riserva d'acqua e alimenti energetici; un cambio di vestiario asciutto. Quando si parte, bisogna tarare la lunghezza e le difficoltà della gita sul più debole del gruppo, sulle capacità del meno esperto. In famiglia, si deve tener conto dei bambini, non dell'esperienza e della forza del capofamiglia. Tutti devono sapere dove si trovano e dove stanno andando, il numero del sentiero, il nome del rifugio da raggiungere, della montagna sulla quale sono: è fondamentale in caso di chiamata dei soccorritori. Se non è più attivo il capo gita, gli altri vanno in panico, se non sanno tutto questo».

IL SUPPORTO

Infine la tecnologia: «Il telefonino è prezioso, ma si scarica: in montagna non servono wifi e bluetooth, meglio disattivarli. Il freddo influisce sulle batterie, meglio avere una riserva di energia aggiuntiva. Il Cnsas e il Cai hanno attivato la app Georesq, una piattaforma di geolocalizzazione che ha alle spalle le centrali operative di Suem e Cnsas, in grado di fornire dati immediati, in caso di emergenza». Infine una considerazione sui social: «Il problema è farsi condizionare. Servirebbe la capacità critica, ma questa ha bisogno di conoscenza: meglio sarebbe consultare i siti giusti, quelli del Club alpino, delle Guide alpine, degli uffici turistici del posto. La gita va programmata in anticipo, i giorni precedenti, non durante l'uscita stessa. Il Veneto è bellissimo, le Dolomiti molto vaste: cerchiamo luoghi altrettanto belli, ma più tranquilli, rispetto a quelli più celebrati. Non accalchiamoci nei posti più affollati. In caso di maltempo siamo sempre pronti a valutare una alternativa, che può essere ambientale o culturale, come un museo, invece di insistere nell'escursione».