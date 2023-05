BELLUNO - Ci ha proprio preso gusto, Alessio Sommacal. E il discorso non si limita allo studio - sta seguendo, con profitto, il corso di biologia molecolare e cellulare alla California State Polytechnic University Pomona - ma interessa anche lo sport. Ieri notte ad Azusa, cittadina della contea di Los Angeles, si è preso il lusso di vincere sia la gara dei 110 sia quella dei 400 ostacoli. E già che c’era, ha pensato bene di stabilire anche i nuovi limiti personali sulle distanze, portandoli a 14”13 e 52”02, limiti che migliorano anche i primati provinciali bellunesi. Sugli ostacoli alti, il tempo centra il minimo per gli Europei Under 23, in calendario dal 13 al 16 luglio prossimi nella città finlandese di Espoo; e rappresenta un nuovo passo di avvicinamento per l’abbattimento della barriera dei 14 secondi.

Da segnalare che il precedente personale (14”15) era stato realizzato a San Francisco, giusto un anno fa nel corso delle finali nazionali Ncaa (National collegiate athletic association), il campionato dei college di Stati Uniti, Portorico e Canada. Ancora più stimolante, poi, il tempo fatto segnare sui 400 ostacoli. Specialità cui si è accostato da poco tempo, praticata come forma per mantenere un apprezzabile tono muscolare nelle more sul superamento di una contrattura alla schiena rimediata preparando la distanza breve. Ebbene: all’esordio - due settimana fa a San Marcos, nella contea californiana di San Diego - aveva fermato il cronometro a 52”12. Davvero niente male per un esordiente sulla distanza. Adesso ha tolto 10 centesimi e il nuovo limite dovrebbe potergli aprire le porte per le finali nazionali, in programma a fine mese nel Colorado. Ecco: si può dire che con simili risultati agonistici ci si può permettere di girare gli States! In realtà, l’atleta di scuola Athletic Club Firex (in Italia è ancora tesserato con questa società del capoluogo) sta confermando la validità di un assunto che va sempre ricordato: chi è bravo nello studio lo è anche nello sport; e viceversa, naturalmente. Chapeau, Alessio!