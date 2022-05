BELLUNO Ventinove anni lui e venticinque anni lei, una laurea in ingegneria meccanica e gestionale in tasca l’uno e una imminente in giurisprudenza per l’altra, ottima conoscenza delle lingue straniere per entrambi. Insomma, tutte le carte in regola per sognare un futuro professionale brillante, magari all’estero, dove fare esperienze e conoscenze nuove. E invece no, i fratelli Alessandro Pocchiesa Cnò e Silvia Caneve credono in Belluno. E dopo un primo investimento immobiliare-ricettivo fatto due anni fa, arriva l’ora di una nuova dimostrazione di attaccamento alla propria terra: l’inaugurazione di un’altra attività dedicata all’accoglienza: tanto di turisti che di persone presenti nel capoluogo per ragioni di lavoro. «La domanda su Belluno è consistente - afferma Pocchiesa Cnò - mentre l’offerta non riesce a risponderle appieno: i margini di azione, quindi, sono buoni. Amiamo la nostra città e puntiamo su di essa e le sue grandi potenzialità».

LA NOVITÀ

È dell’altro giorno, sabato 7 maggio, il taglio del nastro dei sei nuovi miniappartamenti di via Cordevole. L’area in questione è accanto a “Primo ristorante” (ex Cucina Bonai), sulla strada che sale a destra dopo la Chiusurazza, in direzione Belluno-Agordo. «Qui - entra nel dettaglio l’ad della società che ha in gestione l’attività, Pocchiesa Cnò - abbiamo ricavato sei miniappartamenti con camera matrimoniale ma anche con un divano letto. La capienza di 12 persone, quindi, può salire a 24. A disposizione di tutti c’è una cucina comune dove potersi preparare qualcosa da mangiare. Si tratta di una soluzione agile dove tanto il turista quanto l’uomo d’affari può trovare ospitalità. Il tutto all’insegna di un pacchetto di servizi che speriamo possa accontentare le esigenze più varie». Questo ulteriore progetto segue un altro, simile, avviato due anni fa: gli “Appartamenti delle Alpi”. «Abbiamo aperto in pieno periodo Covid - racconta Pocchiesa Cnò - e non è stata una passeggiata». I primi appartamenti sono quattro: due in centro a Belluno e due a Visome. «Uno è da 6 posti, due da 5 e il quarto da 2 - illustra - e stanno andando bene. Abbiamo tante richieste: sia da parte di professionisti che di turisti, molti dei quali provenienti dall’estero».

LA FILOSOFIA

«Abbiamo studiato fuori Belluno - racconta Alessandro - e abitiamo io a Treviso e Silvia a Trieste. Ma crediamo in Belluno e il nostro futuro, in primis lavorativo, lo vediamo qua. Il via è stato duro: abbiamo iniziato con gli appartamenti di Belluno e Visome poco prima che scoppiasse la pandemia e la situazione ci ha raggelato. Nella sfortuna ci ha contattato un’azienda austriaca che nonostante il lockdown poteva lavorare e aveva i propri dipendenti in zona che necessitavano di casa. E così con loro siamo andati avanti per mesi. Dopodiché le cose sono un po’ cambiate, in meglio per fortuna. Ed è nata l’idea di fare un ulteriore passo avanti, acquisendo e ristrutturando lo stabile di via Cordevole». Un impegno non da poco per i due giovani, sempre supportati dalla famiglia, che sabato hanno festeggiato la conclusione del nuovo progetto. Ed è così che Alessandro si occupa di tutta la parte amministrativo-contabile, tenendo i rapporti con i fornitori e curando i conti. A Silvia spetta invece il rapporto con il cliente, dal contatto iniziale al check-in e al check-out. «Crediamo molto in Belluno - conclude Pocchiesa Cnò - che riteniamo abbia un mercato dell’accoglienza sottovalutato che merita invece si essere valorizzato e potenziato. Da qui la volontà di dare il nostro piccolo contributo, con alloggi nuovi e ricchi di servizi». E con un occhio alla solidarietà visto che alcuni alloggi sono stati destinati agli sfollati ucraini.