FELTRE - È un clima surreale quello che si respira nei corridoi delle scuole che fanno capo all’istituto superiore di Feltre. L’improvvisa ed inaspettata scomparsa del dirigente Alessandro Bee ha lasciato tutti senza parole. Professori e personale scolastico, ma anche la comunità. Ed intanto arrivano messaggi di cordoglio da più fronti, tra cui la provincia di Belluno, che annuncia già di voler intitolare un blocco della nuova scuola proprio a Bee. Lezioni finite e scuole vuote ieri, solo qualche insegnante e il personale scolastico che svolgeva le proprie attività in un silenzio quasi surreale. La notizia della morte del dirigente di Negrelli-Forcellini, Colotti e Rizzarda per un malore domenica pomeriggio a Pedavena è piombata in serata come un fulmine. 62 anni, sposato e con due figli, Bee non aveva avuto problemi di rilievo che potessero far pensare che qualcosa a livello di salute potesse non andare. Il vicepreside del Negrelli-Forcellini, Michele Polloni, fatica a trovare le parole. «Siamo tutti sconvolti – afferma -. Nessuno si aspettava una notizia del genere. Siamo tutti amareggiati, Bee è sempre stato presente ed ha sempre lavorato perchè le cose funzionassero bene». Un preside dal carattere schietto e deciso, ma anche «sempre presente con i ragazzi. Ogni volta che uno studente gli chiedeva un incontro era disponibile. E così era anche con i docenti. Cercava di appoggiarli in tutte le attività, i progetti che volevano portare avanti -aggiunge Polloni- ora cercheremo di superare questo momento e di andare avanti. Ci sono gli scrutini e gli esami di stato, non possiamo fermarci». Alessandro Bee era dirigente dell’istituto superiore di Feltre ormai da sei anni, e tante le sfide che si è trovato ad affrontare. Quella più impegnativa riguarda il progetto di demolizione e ricostruzione del nuovo Negrelli-Forcellini, i cui lavori sono iniziati nei mesi scorsi. «Se ne va un dirigente franco e schietto, con cui abbiamo condiviso il percorso di ricostruzione dell’istituto Negrelli – afferma il presidente della Provincia Roberto Padrin -. Faremo tutti i passaggi del caso e gli intitoleremo la palestra o il blocco laboratori. Bee aveva condiviso con noi il percorso della nuova scuola, non senza qualche preoccupazione, come è normale che sia di fronte a lavori così importanti, specialmente per le possibili interferenze con la didattica. E questo è significativo della sua professionalità». Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Lamon.