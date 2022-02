VALLE DI CADORE - L'aumento del costo delle materie prime, che sta mettendo in difficoltà molti settori, di certo non accelererà l'avvio dei lavori programmati sulla statale di Alemagna, in particolare per le varianti pensate in vista dei Mondiali di sci 2021 ed ora fondamentali per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La bandiera con i cinque cerchi da Pechino è arrivata velocemente a Milano, ora è in viaggio per Cortina ma gli scenari che non promettono nulla di buono se è vero che per la variante di Valle di Cadore, che è stata annunciata come la prima a far partire i cantieri, non è stata ancora indetta la gara per affidare i lavori: bisogna aggiornare i prezzi dell'opera.

La gara avrebbe dovuto essere fatta ad inizio anno ma così non è, serve più tempo. Pensare che la variante era stata inoltrata al Ministero per il giudizio di ottemperanza sulle richieste fatte dalla Commissione Via, (valutazione impatto ambientale), per la valutazione servivano trenta giorni, e poi Anas poteva andare a gara. Gara per affidare i lavori che si ipotizzava ad inizio anno. L'opera, inizialmente inserita nel “Piano degli Interventi di adeguamento della Viabilità Statale per l’evento sportivo Cortina 2021”, è diventata uno dei progetti infrastrutturali da realizzare per i giochi olimpici del 2026. La variante alla statale di Alemagna in corrispondenza del centro abitato di Valle è stata pensata al fine di razionalizzare il traffico gravitante sull’abitato oggi regolato da senso unico alternato per effetto della sezione ristretta e della prossimità di fabbricati vincolati alla sede stradale. E che quel passaggio sia il peggiore possibile lo si è visto anche una settimana fa quando la neve ha creato non pochi problemi soprattutto al traffico pesante: i segni sono ben evidenti sui guard rail a bordo carreggiata. La soluzione progettuale consiste nella realizzazione di una variante, quasi completamente in galleria, per una lunghezza di circa 1,1 chilometri. Il costo dell’intervento era fissato in 44,138 milioni di euro, importo che ora andrà aggiornato al rialzo. Anas per la progettazione ha attivando un continuo confronto con la Regione e il Comune per condividere gli approfondimenti e individuare la soluzione progettuale maggiormente compatibile con il contesto territoriale e con il sistema di vincoli in cui l’intervento si inserisce. Sono state fatte indagini geognostiche ed archeologiche, il tempo di esecuzione dei lavori è previsto in circa 20 mesi. Nel luglio 2021 Ettore de la Gennelais, responsabile della gestione della rete stradale di competenza statale nella regione Veneto di Anas, aveva relazionato lo stato dell'arte nel consiglio comunale che ha approvato la fase degli espropri per la realizzazione della variante alla statale.