Incidente sull'Alemagna: l'Audi A4 finisce in mezzo alla siepe Foto

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - I vigili del fuoco di belluno sono intervenuti alle 07.41 di mercoledì 30 ottobre per unche ha visto coinvolta una autovetturauscita autonomamente di strada nel comune di Ponte nelle Alpi , stradalocalita' Santa Caterina.Sul posto oltre all APS (autopompaserbatoio) con 5 vigili è intervenuta anche l'autogrù con due operatori per rimettere l'auto in strada. Sul posto personale Suem 118 e Carabinieri.