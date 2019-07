Alemagna minacciata da una frana causata da una bomba d'acqua

di Giovanni Santin

PONTE NELLE ALPI - Una frana minaccia la statale di Alemagna in prossimità dell'abitato di Cadola, precisamente nel tratto tra la curva del Belvedere e la casa cantoniera dell'Anas, a monte della strada. Dopo la scoperta, del tutto casuale, sono stati installati dei new jersey.Lo smottamento non ha ancora coinvolto la strada ed è stato scoperto solo casualmente da un cittadino di Ponte nelle Alpi che, salendo nel bosco, ha potuto verificare quanto accaduto evidentemente da poche ore e che incombe sulla strada. E subito si è recato in Municipio per avvisare i tecnici che hanno messo immediatamente in moto la macchina comunale.