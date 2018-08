Alemagna, passione infinita: fila chilometrica dietro ai tir

di Giuditta Bolzonello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VALLE DI CADORE - Quando il traffico pesante invade la vecchia Alemagna nel pieno della stagione estiva le conseguenze sono code e rallentamenti e un fiume di proteste. È quanto sta accadendo in questi giorni soprattutto a Valle di Cadore dove, oltre al transito quotidiano dei tir che hanno sospeso l'attività solo per pochi giorni a ferragosto, si aggiungono anche i camion che trasportano il materiale detritico che viene tolto dalla briglia sul Rio Rudan a Peaio di Cadore. Valle è il comune che ha messo a disposizione un sito per depositare il materiale. È l'unico posto disponibile, non ce ne sono altri in una Valboite che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con tante frane e una enormità di detriti da togliere e stoccare in punti sicuri.