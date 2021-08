Assalto dei turisti in Cadore: auto in coda sulla Statale 51 Alemagna

LONGARONE (BELLUNO) - Partenze non prorpio "intelligenti" per i vacanzieri di Ferragosto che si sono messi in auto oggi alla volta delle montagne del Veneto. Da questa mattina si registrano infatti code sulla Statale 51 Alemagna, tra Longarone verso Tai di Cadore. A quanto pare c'è stato un assalto da parte dei turisti, forse in cerca di un po' di refrigerio in quota, e che invece si sono trovati fermi in auto con l'aria condizionata accesa.