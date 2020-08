Caos traffico tra l'Alemagna e l'uscita ​della A27: attivata la Protezione Civile

BELLUNO - Squadre di Protezione Civile sono state attivate in provincia di Belluno per dare supporto agli automobilisti in colonna per diversi chilometri sulla direttrice verso la montagna veneta, tra l'uscita della A27 a Pian di Vedoia e la Statale 51 di Alemagna a Castellavazzo, verso Longarone.



« Su richiesta della Prefettura - spiega il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi - abbiamo mandato alcuni volontari per dare informazioni agli automobilisti fermi e per provare a snellire il traffico, coordinati dalla polizia stradale, e dotati anche di bottiglie d'acqua da distribuire in caso di necessità. Si tratta di un supporto doveroso, ma che non può rappresentare una costante » .



« L'emergenza è qualcosa che ormai non compete più alla situazione della Statale di Alemagna, visto che ogni fine settimana, puntualmente, abbiamo lo stesso problema. Un danno per il turismo e un disagio enorme per le comunità locali, visto che anche i volontari oggi hanno faticato non poco a raggiungere il luogo dove dovevano coordinarsi con la polizia, a causa del traffico » . © RIPRODUZIONE RISERVATA