In giro durante il coprifuoco: donna trovata ubriaca al volante

PONTE NELLE ALPI - L’hanno fermata nel cuore della notte in via Puner a Mel. La conducente, una venezuelana di 37 anni, Z.F.N., residente a Ponte nelle Alpi, oltre ad aver violato il coprifuoco, è stata trovata con un tasso alcolico di 1,33 contro un massimo consentito di 0,50. La donna è stata deferita alla procura di Belluno per guida in stato di ebbrezza e le è stata revocata la patente di guida. Per la violazione del coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 del mattino scatterà la sanzione.

L’intervento è stato fatto durante la notte scorsa, mentre era in servizio una pattuglia della stazione di Mel. Nella totale assenza di movimento è improvvisamente apparsa una Fiat Panda. Inevitabile il controllo visto l’orario che vieta ogni spostamento. I militari, vista la situazione, hanno subito sottoposto la donna all’alcoltest riscontrando il tasso più che positivo. L’auto è stata quindi affidata ad altro conducente.

