Alcol e droga: allarme sulle strade, intensificati i controlli per le feste

di Marco Dibona

BELLUNO - I carabinieri di Cortina hanno intensificato i controlli sul territorio per Pasqua. I militari si concentrano sulle violazioni comuni al codice della strada e sull'abuso di alcool e droga. Gli ultimi due episodi si sono verificati a Cortina e ad Auronzo. Nel centro ampezzano la centrale operativa della Compagnia ha ricevuto la chiamata del conducente di un'Audi A4 che dichiarava di aver centrato una utilitaria parcheggiata in Largo Poste: è emerso che aveva bevuto ben oltre i limiti. In val d'Ansiei una donna era uscita di strada senza responsabilità altrui: gli esami tossicologici hanno evidenziato che aveva assunto cannabis.