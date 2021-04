Torna a Roma l'archivio storico dell'ex Patriarca e Papa Albino Luciani

VENEZIA - Uno dei primi atti di attività della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I ha interessato Venezia «ed è consistito nel recupero e nel 'ritorno' a Roma dell'archivio personale del Santo Padre, già Patriarca, Albino Luciani. Tale documentazione, fino ad ora, era custodita nella sede dell'Archivio storico diocesano che, comunque, ne manterrà una copia, a testimonianza e a beneficio del nostro Patriarcato» afferma il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, in un articolo di oggi sull'Osservatore Romano. «A Venezia, come in tante parti del Nordest, il ricordo di Albino Luciani (bellunese e originario di Canale d'Agordo, ndr) è vivo e ben presente nel cuore di molti».

«Auguro che la Fondazione intraprenda sempre più l'opera di diffusione del suo patrimonio religioso e culturale affinché si possa conoscere meglio la bella 'sorpresa' che Dio ha voluto riservare, un giorno, alla sua Chiesa e al mondo ponendo Albino Luciani sulla cattedra di Pietro», sottolinea Moraglia.