BORGO VALBELLUNA - «Ti hanno spento il Natale? Riaccendilo con noi con una pedalata energetica ecosolidale». È l’ultima trovata della Pro Loco di Trichiana presieduta da Davide De Bona, per uno scaccia crisi natalizio.

L’amministrazione di Borgo Valbelluna ha chiesto di moderare le luminarie a causa dei costi energetici e ogni frazione può scegliere di accendere un solo albero o una sola via. A Trichiana l’idea è stata quella di creare una bicicletta collegata ad una dinamo e ad un alternatore per illuminare il tradizionale abete in piazza. Non sarà una pedalata facile, per far brillare le luci bisognerà faticare.

Pedalare per far luce

Ed ecco quindi la sfida che lancia la Pro Loco: «Mantieni acese le lampadine per quattro minuti e avrai ridato luce al tuo paese». Ieri alle 17.30 l’inaugurazione della simpatica iniziativa. «Certi che una sola pedalata non basterà a placare la vostra illuminante energia l’esperimento energetico verrà riproposto la sera del 24 con le stesse modalità». A spiegare l’iniziativa il consiglio della Pro Loco, attraverso il portavoce Gianni Segat: «C’è il problema dei costi dell’energia elettrica e i vari comuni stanno mettendo in atto iniziative al loro contenimento spegnendo lampioni e anche sulle luminarie di Natale ci sono delle restrizioni, dato il momento. Allora, visto che dovremo rispettare delle regole per l’accensione dell’albero di Natale alla Pro Loco di Trichiana si è “accesa la lampadina” dell’inventiva. L’idea è attivare le luci la sera che precede il via libera in modalità fisica, ovvero con una pedalata – le parole del consigliere Pro Loco -. Abbiamo allestito una bicicletta collegata ad una dinamo e ad un alternatore con cui una persona, pedalando, accende le luminarie dell’albero di Trichiana. Poi chiaramente non sarà facile con una pedalata riuscire nell’intento. Significa che chi si cimenta in quest’impresa si dovrà impegnare un po’ fisicamente. Chi ce la fa a tenerle accese 4 minuti vincerà un bel bicchiere di vin brulè».



È un’esperienza «goliardica, un modo per non pensare troppo a tutta la situazione in cui siamo immersi: l’aumento dell’energia elettrica, l’aumento del costo del gas, che condizionano la vita e le feste di Natale. Ci sembrava corretto sdrammatizzare un po’ e organizzare un paio di serate goliardiche per divertirsi e distrarsi dai problemi di ogni giorno. L’idea di pedalare è un modo di fare due risate nonostante il momento particolarmente duro a livello di spese, e non solo: ricordiamoci la guerra i rincari, abbiamo appena finito il Covid e ancora c’è un periodo difficile».