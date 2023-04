BELLUNO - Se il cronoprogramma messo a punto verrà rispettato, il lavoro iniziato ieri di potatura e taglio degli alberi in piazza dei Martiri durerà una settimana. Così, in attesa che siano ultimati anche i lavori alla fontana, la piazza cambierà volto. Parte dei giardini erano recintati per garantire la sicurezza dei cittadini; la fettuccia bianca e rossa aveva anche eliminato alcuni parcheggi, ma sono dovuti intervenire anche i controllori ed elevare delle multe per macchine che avevano il muso che oltrepassava il limite. I circa dieci operai arrivati da Padova ieri erano divisi in due gruppi. Uno lavorava alle potature, un secondo al taglio. A seguire le operazioni e a dare indicazioni vi era anche il dottore forestale di Padova, Sergio Luison. Interventi che, come dice la delibera del Comune di Belluno datata 8 marzo che incarica il professionista padovano, arrivano a seguito delle “verifiche fitosanitarie e di stabilità sugli alberi dei giardini di piazza dei Martiri”.

IL CONSULENTE

Dopo aver dato indicazioni agli operai, Luison spiega: « Gli alberi che tagliamo presentano tutti problemi strutturali e ne pregiudicano la struttura. In questo modo il rischio è quello della sicurezza. Ma abbiamo già pronte le piante delle stesse specie che ripianteremo » . Quando poi a Luison viene fatto osservare che Italia Nostra ed alcuni cittadini hanno manifestato una certa perplessità perché questo è periodo vegetativo e della nidificazione, Luison risponde: « Alzo le mani. Osservo solo che i tempi della burocrazia comunale spesso non coincidono con altre esigenze. E sarebbe stato pericoloso lasciare questa situazione con il rischio di eventi estremi, come i temporali, che ormai si verificano con regolarità ».

IL RISCHIO

I lavori iniziati ieri, dunque, riguardano alcune potature di mantenimento e salvaguardia, consolidamenti e abbattimenti. Ad essere abbattuti saranno un esemplare di abete, uno di cedro, un acero negundo ed una tuia. Piante che, come si diceva, verranno comunque sostitute. La prima pianta a cadere ieri mattina è stato il cedro intitolato a Chico Mendes che presentava « importanti criticità strutturali al castello » ; per questo la pianta è “compromessa” dal momento che ci sono fessurazioni « che indicano una separazione netta dei tessuti legnosi » . Una condizione talmente a rischio che appare « predisponente al cedimento di intere parti di chioma » .

IL CONSOLIDAMENTO

L’intervento prevede anche un’operazione che consisterà nel consolidamento di alcune piante. Saranno applicati dei cavi il cui scopo sarà di trattenere le branche – così si chiamano le ramificazioni di prim’ordine, cioè i rami più grossi - che hanno dei difetti strutturali. Per questi è stato fra l’altro escluso il taglio perché esso aprirebbe delle ferite foriere di altri danni per la pianta. I cavi usati, che saranno in poliestere o politilene, permetteranno così ai rami difettosi di lavorare insieme ad altri rami dell’albero. Oltre alle potature, particolarmente importanti saranno anche alcuni trattamenti biostimolanti radicali, che cioè verranno applicati a livello delle radici che avranno l’obiettivo di aumentare i livelli vitali degli alberi. Insomma: una sorta di vitamina per piante.