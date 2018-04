Alba, a 23 anni n.1 dello scialpinismo «In gara fino alle Olimpiadi del 2030»

di Bruno Tavosanis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'individuale di Madonna di Campiglio, ultimo atto della Coppa del Mondo di scialpinismo, ha di fatto concluso la stagione di23 anni, giovanissima e la giàdisciplina in costante crescita e che vede gli azzurri protagonisti a livello internazionale. Classe '85,paese tinto d'azzurro. La gara della scorsa domenica ha consentito alla comeliana di salire al terzo posto della classifica assoluta, risultato andato oltre le sue stesse aspettative. «Sicuramente non pensavo di andare così bene - conferma De Silvestro -. Già entrare nelle cinque l'avrei considerato un grande risultato. Inoltre in Coppa ho ottenuto podi ed è arrivata una medaglia di bronzo agli Europei. Mi vedo per molti anni in gara, magari fino alle Olimpiadi del 2030, ma per i Giochi il movimento è indietro»...