Alba, secondo titolo mondiale in dieci giorni. Anche il marito Michele si laurea campione

Alba De Silvestro conclude la campagna iridata con un bottino niente male, ovvero due ori e un bronzo. I Mondiali di scialpinismo, che la scorsa settimana avevano visto la disputa di quattro gare a Andorra, si sono conclusi ieri a Areches-Beaufort, in Francia, in occasione della classicissima Pierra Menta, che quest'anno ha assegnato i titoli della staffetta a coppie, per la prima volta sulla lunga distanza. La comeliana, che arrivava dal successo nella staffetta e dal terzo posto nella prova individuale, ha trionfato assieme a Giulia Murada, completando così la scalata al podio di specialità cominciata nel 2017 con il bronzo assieme alla cadorina Martina Valmassoi in Alpago e proseguita due anni fa con l'argento ottenuto in coppia con la stessa Murada in Svizzera.

SEI SALITE SPACCAGAMBE Gara decisamente tosta quella transalpina, con 3400 metri di dislivello positivo e sei salite da effettuare. Il duo azzurro ci ha messo 4 ore e un quarto per tagliare il traguardo, me le ultime sono arrivate quando il cronometro segnava 5h14'. «Gara bella e lunga, anche un po' troppo... - dice De Silvestro -. Vero, si trattava di una long distance, ma probabilmente sarebbe stato meglio predisporre una distanza inferiore». Poi la comeliana racconta l'andamento della competizione: «Sulle prime due salite e fino a metà della terza abbiamo battagliato con le francesi Axelle Mollaret e Lorna Bonnel. Poi abbiamo allungato e da lì al traguardo siamo sempre rimaste in testa. Non abbiamo però potuto mai mollare, anche se la fatica si faceva sentire, perché alle nostre spalle Ilaria Veronese e Mara Martini stavano rinvenendo forte». La seconda coppia azzurra conquisterà poi l'argento davanti alle francesi. Una grande soddisfazione che completa nove giorni da incorniciare, con tre gare disputate e altrettante medaglie iridate da portare a casa: «Nel 2019 eravamo arrivate seconde, ma sapevamo sin dalla partenza che Mollaret e Bonnet non erano battibili - aggiunge Alba -. Quest'anno invece eravamo consce di avere una chance e sono super contenta di averla sfruttata, anche perché non capita tutti i giorni di vincere la Pierra Menta, figuriamoci poi se vale anche per il Mondiale».

TUTTO IN FAMIGLIA Una festa da condividere in famiglia, perché la gara maschile è stata vinta dal futuro marito Michele Boscacci, che in coppia con Davide Magnini ha preceduto gli svizzeri Werner Marti e Remi Bonnet; il bronzo è andato all'altra squadra azzurra composta da Nadir Maguet e William Boffelli. «Sono contentissima anche per Michele - conclude De Silvestro -. Una bella medaglia per entrambi. Sono super contenta di questo risultato. Siamo campioni del mondo, siamo due nella stessa casa, ma quello delle donne - conclude scherzano sui rapporti di forza tra futuri marito e moglie - vale sempre di più».

