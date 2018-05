Alano in stato di guerra: disinnescata la bomba a carica speciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALANO - Tutto senza intoppi nelle operazioni di brillamento dell'ordigno ritrovato lungo la strada che porta al Grappa, nel comune di Fonzaso. Il residuato bellico è stato fatto esplodere in maniera controllata ieri nella valle di San Lorenzo ad Alano di Piave. Imponente la mobilitazioni di militari, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari.L'ordigno bellico era stato rinvenuto un mese fa a Fonzaso, lungo la strada che conduce al Grappa. Si tratta di una bomba a caricamento speciale e il rischio era che potesse avere al suo interno delle sostanze chimiche. A notare il residuato un passante che ha chiamato subito i carabinieri. La giornata di ieri è iniziata intorno alle 9 quando gli artificieri hanno recuperato l'ordigno a Fonzaso. Grazie alla collaborazione dei carabinieri della stazione di Arsiè, la bomba è stata scortata fino ad Alano di Piave. Nel frattempo, la protezione civile di Fonzaso si è occupata di preparare la fossa nella valle di San Lorenzo, e nello specifico in via Monte Grappa in località Le Valli la Pila, dove l'ordigno è poi stato posizionato. I carabinieri della stazione di Quero invece si sono occupati di mettere in sicurezza tutta l'area, che hanno sorvegliato con i colleghi di Arsiè per tutta la durata delle operazioni.