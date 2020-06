Frana sulla Feltrina: due ore di passione per gli automobilisti

ALANO DI PIAVE - Paura e 2 ore e mezza di disagi al traffico, questa sera,19 giugno, intornoalle 18 sulla Feltrina, all’altezza della rotatoria di Fener per una frana che ha invaso metà della carreggiata. È l’unica criticità rilevante registrata in provincia (stando alle richieste di aiuto arrivate al centralino dei vigili del fuoco) a causa del maltempo che ha battuto forte, soprattutto nel Trevigiano.

Erano le 18,20 quando sono stati allertati i vigili del fuoco volontari del Basso Feltrino. «Sono intervenuti nei pressi della rotatoria di Fener -spiegano dal comando provinciale dei pompieri - per del pietrisco che ha invaso la sede stradale a causa di condizioni meteo avverse. I vigili del fuoco volontari del distaccamento del Basso Feltrino hanno provveduto alla rimozione del materiale ripristinando la viabilità. L’intervento si è concluso alle ore 20.53».

«È un punto della strada dove c'erano già state criticità simili in precedenza - spiega i sindaco Serenella Bogana -. L'importante è che non abbia coinvolto abitazioni e così è stato. Certo il traffico è stato penalizzato per il tempo che ha permesso di mettere in sicurezza il tratto». Oltre ai pompieri c'erano già sul posto i volontari della protezione civile comunale e il vicesindaco di Alano, Angelo Zancaner e personale di Veneto Strade.