ALANO DI PIAVE (BELLUNO) - Anche Alano di Piave ha il suo sindaco: è Amalia Serenella Bogana che ha raggiunto il 53,79%. Serenella Bogana ha 63 anni, risiede nella frazione di Campo, è pensionata dallo scorso primo settembre. Bogana che è laureata in pedagogia, ha insegnato in diversi istituti della provincia e, in particolare, nelle classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Quero.