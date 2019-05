Brucia capannone nella notte: paura e traffico in tilt a Fener

di Fulvio Mondin

Pauraa Fener per un, in località Faveri,e dall’incrocio che porta alla frazione di Campo. Il timore era che le fiamme, alte e vigorose, si propagassero all’abitazione vicina. In realtà il pronto intervento di vigili del fuoco, arrivati in forze con 7 squadre, anche dal Trevigiano, ha permesso di domare il rogo e limitare i danni, che sono comunque ingenti. Il capannone di proprietà di Luisa Bernardi, era in disuso ma conteneva comunque oggetti di valore, come abiti quadri e mobili che sono andati distrutti. Sul posto subito anche il vicesindaco di Alano, Angelo Zancaner, in contatto con il primo cittadino Amalia Serenella Bogana. Fortunatamente non ci sono stati feriti o persone coinvolte: il capannone era in disuso e, a quanto pare, non cera nessuno all’interno.