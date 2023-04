BELLUNO - L'agricoltura, anche se non classificata come mestiere usurante dalla legge, resta invece tra i lavori più pesanti, capaci di generare una lunga serie patologie. Ma i bellunesi, evidentemente, non se ne rendono conto perché le denunce per malattie professionali presentate nel 2021 (dati Inail) sono state solo 11 e addirittura 2 nel 2020. Questo a fronte di uno studio specifico che rileva invece una crescita delle malattie legate proprio all'attività nei campi. Numeri esigui rispetto ad un settore che impiega 2-3mila lavoratori stabili, oltre ai circa mille stagionali.

L'allarme arriva dal Patronato Inac Veneto che per la prima volta si trova di fronte a dati che rendono un quadro preoccupante sull'evidente mancanza di consapevolezza da parte dei lavoratori bellunesi rispetto ai malanni che il lavoro in agricoltura comporta, liquidandoli, forse, come un qualcosa legato semplicemente al passare del tempo.



POCA CONSAPEVOLEZZA

«Questi numeri ci restituiscono una fotografia che stona con la realtà dei fatti sottolinea Cia Veneto . Quello dell'agricoltore è un mestiere che comporta, ancor oggi, un'importante usura fisica. Probabilmente gli stessi operai non riconoscono il fatto che determinate problematiche fisiche derivano proprio dal particolare lavoro che svolgono».



RILEVATI TUMORI E ASMA

Negli scorsi mesi la Cia, peraltro, ha predisposto un monitoraggio ad hoc a livello regionale. «Stando a quanto emerso dalla rilevazione commenta il responsabile del Patronato Inac-Cia Veneto, Luciano Bozzato registriamo un incremento di patologie quali l'asma e i tumori alle cute, alla trachea e alle pleura».

Fra le altre malattie professionali più diffuse in agricoltura, il Patronato Inac Cia Veneto segnala inoltre disturbi dei dischi intervertebrali, entesopatie periferiche, mononeuriti dell'arto superiore e mononeuriti multiple, sordità, spondilosi, disturbi dei tendini. Oltre ad artrosi, lesioni interne del ginocchio, disturbi dell'orecchio, traumatismo dei nervi periferici del cingolo scapolare e dell'arto superiore.



«RAFFORZARE LA SICUREZZA»

Il caso della provincia di Belluno, dunque, sembra fare storia a sé: «Bisogna far passare il messaggio di una maggiore consapevolezza fra gli agricoltori. A tale riguardo giova ricordare che il Patronato Inac è disponibile, mediante operatori e medici legali, a valutare la posizione di ogni singolo lavoratore». Non solo. «Rafforzare la sicurezza del settore, avere precise garanzie sulle tutele legate al benessere dei lavoratori agricoli, comprendere il perimetro del sistema assicurativo continua Bozzato . È questa la strada da intraprendere al fine di offrire le giuste garanzie ai lavoratori».



FUORI DAI BENEFICI APE

«Stupisce - afferma ancora Bozzato - che nonostante lo scenario inequivocabile rappresentato e supportato dalle cifre, l'agricoltura non sia considerata tra le attività gravose e usuranti. Di conseguenza è rimasta tagliata fuori dai beneficiari dell'Ape sociale e della pensione anticipata per i precari». Forme di aiuti e finanziamenti sono stati sì attivati negli anni scorsi sia dal Governo che dall'UE. «Tuttavia - conclude Bozzato -, spesso tali contributi non giungono fino alle piccole aziende, per tradizione la stragrande maggioranza nel bellunese. Non è corretto, infatti, prevedere gli stessi bandi di gara per imprese che fatturano milioni di euro e per quelle con dei bilanci inferiori a 15mila euro».