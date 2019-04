Cane ucciso: «Era calmo, gesto gratuito». Ora le denunce di animalisti e del padrone

di Olivia Bonetti

AGORDO - Oggi nel canile sanitario di Belluno verrà effettuata l'sul pitbull ucciso venerdì sera nel piazzale del Super W a Agordo . Qualsiasi sarà il risultato, sicuramente la cosa non finirà qui. Già diversi movimenti, anche a livello nazionale, hanno annunciato denunce all'autorità giudiziaria. Alle 19 di venerdì il cane si avventò sul padrone, procurandogli ferite con prognosi di 15 giorni.Ma secondo alcuni il cane si era già calmato e quindi sarebbe stato un. Da qui le denunce per uccisione di animale. Anche il padrone del pitbull, il 20enne marocchino di Agordo, Amine Bendaoud, non ci va per il sottile con gli amici, in un post apparso sul suo profilo (ma poi subito cancellato), tirando in due in su, più forte che potevano, anche se il cane ormai era tranquillo e la situazione era sotto controllo».