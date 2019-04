Pitbull azzanna il padrone, per riuscire a bloccarlo lo uccidono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO - Ilil, gli amici per salvarlo uccidono l'animale. Attimi drammatici venerdi sera, 19 aprile, intorno alle 19 in, nel piazzale del supermercato super W.Tutto è iniziato con unaaccesa tra alcuni giovani due dei quali con cani razza. Nel corso della controversia uno dei due cani si è rivoltato verso il padrone morsicandolo. La sua aggressività è stata tale che alcuni presenti sono dovuti intervenire per bloccare l'animale, causandone la morte. Il ragazzo padrone del cane é stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Agordo. Non si conosce la prognos,i ma non é in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri.