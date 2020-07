Operaio di 19 anni travolto da scarica di materiale mentre lavora sul tetto della Luxottica: ferito

AGORDO - Incidente sul lavoro alla Luxottica: lavora sul tetto dello stabilimento e viene colpito dal materiale edile. Un operaio 19enne kosovaro residente a San Biagio di Callalta è in ospedale. L'allarme per l'infortunio sul lavoro è scattato oggi, 7 luglio, ad Agordo alla Luxottica, dove sono arrivati i carabinieri agordini.



A S.B., operaio kosovaro alle dipendenze della ditta "Edil 4" con sede legale a Treviso intorno 8 e 45, durante il lavoro di demolizione dei piloni del tetto Luxottica è stato colpito alla gamba sinistra da materiale. Si trattava di calcestruzzo che si era staccato accidentalmente.



L'operaio è stato trasportato all'ospedale di Agordo in codice giallo: la prognosi è in via di definizione. Ultimo aggiornamento: 16:49