AGORDO - Con oggi, in Luxottica, termina la cassa integrazione. Una situazione durata circa 3 mesi terminata la quale sarà consentito ai dipendenti di tornare alla propria normalità, sia in termini di ore che di mansioni. Sempre nel pieno rispetto delle regole stabilite per la garanzia della sicurezza sanitaria, come ad esempio il rilievo della febbre prima di entrare nei reparti o i tamponi volontari. E a proposito di tutele anti Covid-19, lunedì 27 luglio una parte dei lavoratori della multinazionale dell’occhiale sarà destinata al Palaluxottica dove si sta allestendo un reparto per la produzione di mascherine.



L’INCONTRO

«Nella riunione odierna - spiegano i segretari nazionali Sonia Paoloni (Filctem- Cgil), Raffaele Salvatoni (Femca-Cisl) e Daniela Piras (Uiltec-Uil) che si sono confrontati con i rappresentanti della società Davide Schinetti, Francesco Sist, Giuseppe De Castro - sono stati condivisi alcuni dati relativi al periodo di cassa integrazione effettuato e le informazioni relative ai trend di mercato. In tal senso, quindi, si è confermata la piena ripresa produttiva delle prossime settimane conformemente alla cessazione dell’ammortizzatore sociale della cassa integrazione con causale Covid-19 da lunedì 20 luglio. Da parte nostra, ma anche da parte aziendale, si è confermata la volontà di mantenere i contatti a livello nazionale per monitorare l’evolversi dell’emergenza pandemica e i possibili impatti su Luxottica, al fine di continuare a garantire la massima sicurezza delle persone e supportare la ripresa produttiva e commerciale dell’azienda a garanzia della piena occupazione».

Va ricordato che lo stipendio “da cassa” è sempre stato integrato dal cavalier Leonardo Del Vecchio in modo tale che tutte le maestranze, a fine mese, potessero ricevere la paga piena.



NASCE IL PALALUXOTTICA

Se da lunedì 20 si tornerà alla normalità nei reparti Luxottica, esattamente dalla settimana successiva al Palaluxottica sarà avviato il lavoro del nuovo “reparto” allestito in tempi record per la produzione di mascherine cosiddette “melt blown”, cioè con una base di tessuto non filtrante. Sulla durata di vita di questa nascente realtà nessuna certezza; con ogni probabilità, finché se ne registrerà la necessità. Sono in atto proprio in questi giorni nei vari stabilimenti i colloqui per individuare le persone (circa 30/40) da destinare a tempo determinato a questa innovativa lavorazione. Per loro è prevista una turnazione a giornata e in seguito anche l’introduzione di un turno notturno fisso. Chi fosse interessato può farsi avanti chiedendo informazioni al proprio ufficio personale di riferimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA