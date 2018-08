Morso galeotto, ma il cane aggressivo se la cava con gli "arresti domiciliari"

di di Giovanni Santin

AGORDO - A fare notizia, si dice, è un uomo che morsica un cane, non il contrario. Niente di strano, quindi, se è un cane a morsicare una persona? Non proprio. È accaduto lo scorso 13 giugno ad Agordo quando un cane ha morsicato, per l’appunto, un residente. E l’animale è finito agli,.. arresti domiciliari.La vicenda, pur con gli omissis del caso che tutelano il padrone del cane e la vittima e non rivelano nemmeno il luogo dove è accaduto il fatto, è contenuta in un’ordinanza “per osservazione a domicilio dei cani morsicatori” del Servizio Amministrativo del Comune di Agordo e firmata dal sindaco Sisto Da Roit.