Schianto tra 5 auto, 6 feriti: viabilità in tilt, Agordina chiusa

LA VALLE AGORDINA - La 203 Agordina è chisua da questo pomeriggio, 15 novembre, alle 15.30 a causa di un incidente in località Le Campe, comune di La Valle Agordina. Sul posto gli agenti della polizia stradale che stanno effettuando i rilievi e i carabinieri. Lo schianto ha visto coinvolte 5 automobili. Sei le persone portate negli ospedali tra Agordo e Belluno, tutte ferite. At

Si sono formate lunghe code e colonna ferma in uscita alla galleria dei Castei. Deviazioni per la viabilità alternativa dal passo Duran per Valbelluna o passo Cereda per Feltrino.

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA