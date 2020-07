Tre massi piombano sull'Agordina: distrutta vettura in sosta, miracolati gli automobilisti

BELLUNO- Massi piombano sull'Agordina e finiscono su un'auto in sosta. L'ennesimo distaccamento sulla martoriata 203 è avvenuto oggi pomeriggio, 18 luglio, nel tratto tra Caprile e Alleghe. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo che sono al lavoro per la messa in sicurezza di quel tratto di strada. Fortunatamente anche questa volta è andata bene e i massi si sono fermati sul ciglio della carreggiata, colpendo solo la vettura parcheggiata e non coinvolgendo persone. Ma quanto potrà durare questa fortuna?



«E' l'ennesimo episodio di questo tipo, dopo Vaia -sottolinea ilconsigliere provinciale alla Difesa delSuolo Massimo Bortoluzzi -. La provincia di Belluno nel suo plesso è molto fragile dal punto di vista idrogeologico e dopo Vaia l'intero territorio è stato ancor più compromesso. I lavori fatti dal Commissario del Post Vaia stanno procedendo a ritmo serrato ma il rischio 0 non esiste e chi vive in questi territori lo sa bene» © RIPRODUZIONE RISERVATA