Allevatori "animalisti": stop strage di agnelli, le pecore puliranno i prati

di Alessia Trentin

BELLUNO - Più agnelli, meno incuria del territorio. Le pecore verranno utilizzate perAlla prossima Pasqua, l'agnello, va adottato. Lal'associazione Food Environment Test e Presidio Slow Food con il patrocinio dell'Unione Montana lanciano l'iniziativa per salvare i piccoli di pecora, farlifino alla fine naturale della loro vita. Un'inversione di tendenza epocale per un territorio noto da anni, da ristoratori di tutta Italia e chef di grido, proprio per le carni dell'Non è una boutade, non è l'accodarsi alla tendenza animalista che va diffondendosi, è amore per il territorio e per i suoiI promotori del programma ci hanno pensato a fondo. «C'è bisogno di sostenere l'agricoltura e l'allevamento in montagna spiegapresidente di Food Environment Test -, attività difficili e gravose in termini economici. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un input nuovo creando le condizioni perchési continui a lavorare, ad operare e ad esserci. Gli obiettivi sono più d'uno: aiutare gli allevatori ad avere stimoli maggiori e questo avviene quando il reddito è sufficiente. Inoltre vogliamo creare le condizioni affinchè glisiano più predisposti a far vivere gli animali in modo naturale». Non tutti gli agnelli saranno fatti adottare, ma la gran parte. Basterà inviare una mail a info@foodenvironmenttest.it e ottenere così tutte le indicazioni del caso.Costo dell'adozione 150 euro l'anno. Con questa cifra si otterrà undel capo salvato e la sua foto e si avrà diritto a effettuare visite nell'azienda agricola. L'idea, con il tempo, è di dotarsi anche diper permettere a chiunque di seguire la vita sui pascoli dell'Alpago e, in futuro, di estendere il progetto anche alle pecore.