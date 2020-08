Accoltella un venditore senegalese: arrestato un giovane comeliano

SAN PIETRO DI CADORE - Forse un raptus di follia in centro a Mare dove, nel pomeriggio, un comeliano 28enne ha accoltellato all'addome un venditore ambulante senegalese. Un'aggressione in piena regola finita con l'arresto del giovane e il ricovero della vittima che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. La Procura ha disposto gli arresti domiciliari. Possibile un movente razziale. Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA