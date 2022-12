LONGARONE - «Ho visto le rocce avvicinarsi e ho pensato che non sarei riuscita ad evitarle, ho cercato una via di fuga a destra e a sinistra, alla fine sono andata dritta e ho impattato sulla neve, è andata bene»: non dimenticherà tanto presto quegli istanti di mercoledì pomeriggio quando il Piper che stava pilotando sopra ai Lagorai ha perso di colpo potenza Silvia De Bon, la 22enne di Longarone che oggi sarà dimessa dall’ospedale di Trento. La sua freddezza ha salvato la vita anche ai suoi passeggeri, il fratello Mattia, di 26 anni e la sua fidanzata Giorgia Qualizza, 28enne di Alpago che invece erano già stati dimessi poche ore dopo la visita al Pronto soccorso del Santa Chiara; per loro solo un grande spavento.



IN QUOTA

Ieri in mattinata intanto è intervenuto il Nucleo soccorso alpino e fluviale di Trento per mettere in sicurezza l’area in cui è planato l’aereo. Il personale del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento ha trasportato ai piedi di Cima Cece il Nucleo Saf del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, che ha ancorato l’aereo a un masso affinché non scivolasse verso valle e svuotato i serbatoi posizionati nelle ali mediante una pompa azionata ad aria compressa. Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza per le indagini di competenza. Il velivolo è ora sotto sequestro per consentire le indagini delle autorità competenti. Il trasporto del mezzo a valle non è stato ancora programmato.

IL VOLO

Il piccolo Piper di proprietà dell’Aeroclub di Belluno noleggiato dai tre giovani era decollato da Belluno alle 13.30 ed era atterrato a Trento poco meno di un’ora dopo. Da lì il nuovo decollo per un “touch and go” a Bolzano ed infine la rotta di rientro verso Belluno. Sulla verticale del gruppo dei Lagorai il motore ha però perso potenza e quota. La giovane pilota che ha mantenuto gran sangue freddo riuscendo a condurre la planata fino a un canalone innevato. Superato il primo choc e constatato di essere ancora tutti interi i tre giovani sono usciti dal velivolo, hanno chiamato il 112 che ha inviato sul luogo l’elicottero di Trento Emergenza. Nel frattempo Silvia, Mattia e Giorgia hanno percorso un centinaio di metri nella neve fino a raggiungere il vicino bivacco Paolo e Nicola. Al riparo hanno atteso l’arrivo dell’elicottero che in hovering li ha poi imbarcati per portarli all’ospedale Santa Chiara. Da lì Mattia ha chiamato il papà Ettore chiedendogli se c’era qualcuno che poteva dar loro un passaggio a casa da Trento. Solo allora il papà ha saputo dell’avventura a lieto a fine, si è messo in macchina per raggiungere il capoluogo trentino.

IL BREVETTO

Tra le possibili cause che hanno determinato il calo di potenza del Piper forse un’anomalia al motore, mentre è escluso un problema di disponibilità del carburante, ma sarà compito dei periti stabilire esattamente cosa è successo mercoledì pomeriggio sul cielo del Lagorai. Silvia De Bon ha ottenuto il brevetto poco più di un anno fa ed ha già parecchie ore di volo alle spalle. Ora anche un atterraggio di fortuna in un canalone innevato a quota 2100 metri. Un merito del quale forse avrebbe fatto a meno, ma che ha salvato tre vite umane.