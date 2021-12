Addio al regista Gianni Mario, sue le immagini esclusive di Brigitte Bardot

SAN VITO DI CADORE - È morto a Milano, all’età di 84 anni, il regista Gianni Mario originario di San Vito di Cadore. La sua attività professionale inizia nel 1957 a Cortina d’Ampezzo dove lavora come fotografo per Foto Ghedina. Sono sue, in quegli anni, le esclusive a Brigitte Bardot. Riesce ad entrare nella produzione del film “Addio alle armi”, che viene girato a Misurina con attori del calibro di Jennifer Jones, Rock Hudson, Vittorio De Sica e Alberto Sordi. Nel 1959 viene assunto dalla multinazionale Remington Rand quale tecnico avviatore di impianti microfilm. Da quel momento la sua carriera decolla. Nel 1963 viene segnalato dalla stampa internazionale per i servizi sul terremoto di Skopje (Macedonia) e sul disastro del Vajont. Poi entra nel giro delle grandi produzioni cinematografiche e diventa regista. Nel 1976 passa a Telemontecarlo e dirige le più importanti trasmissioni dell’antenna: Paroliamo, Shopping, A Boccaperta, Prego si accomodi, Teleconomia. Il funerale sarà oggi, alle 10.45, al cimitero maggiore di Milano. Mentre alle 18.30 del 6 gennaio si celebrerà una messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Vito di Cadore. (D.P.)